Красноярск, 27 сентября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Во вторник, 27 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +5… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Сентябрь

В 6:50 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 27 на 28 сентября ожидается до +1… +3 °C, облачно, осадки.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 28 сентября, в Красноярске до +5… +7 °C, облачно, дождь. Ночью — до +2… +4 °C, осадки.

В четверг, 29 сентября, в Красноярске ожидается до +5… +7 °C днём и до +0… +3 °C ночью. Облачно, днём временами небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 27 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный северный ветер при порывах до 15−17 м/с. В южных районах Красноярского края, в Хакасии местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом. В Туве ожидается юго-западный ветер при порывах до 15−20 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.