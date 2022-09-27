Минск, , 19:33 — REGNUM В августе экономика Белоруссии заметно сократила падение. Этому способствовал в первую очередь сильный рост сельского хозяйства. Об этом сообщают эксперты Евразийского банка развития.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В августе ВВП Белоруссии сократился на 3% в годовом выражении после падения на 10,1% в июле. Главным фактором замедления спада экономики стало сельское хозяйство, показавшее рост на 34,3% по отношению к предыдущему году. Этому способствовал хороший урожай зерновых культур.

В августе также снизились темпы падения в других ключевых секторах экономики: торговле, транспорте, промышленности. Это может указывать на продолжающуюся адаптацию белорусской экономики к санкциям.