Москва, 27 сентября, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Школу на 1,1 тыс. учеников планируют возвести в поселке Мосрентген. Соответствующий тендер по выбору подрядчика на общестроительные работы и устройство наружных инженерных сетей планируется провести 13 октября 2022 года. Стартует тендер с начальной ценой почти 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Департамент развития новых территорий города Москвы готов выплатить победителю 1 996 399 089,78 рубля с учётом 30% аванса.

Подрядчик должен будет выполнить работу за 527 календарных дней. Профинансируют её средствами бюджета столицы.

Напомним, тем временем в Белгородской области сразу четыре школы планируют построить в рамках концессии. Частная компания обещает возвести объекты в трёх посёлках и самом Белгороде до конца 2024 года. Каждая школа будет иметь в своём составе бассейн. Общая стоимость проектов — свыше 7 млрд рублей.