Никосия, , 02:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Кипра осуждает стрельбу, которая произошла 26 сентября в школе в Ижевске, в результате чего погибло 17 человек, в том числе 11 детей. Об этом сообщается в микроблоге ведомства.

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В заявлении также говорится, что власти республики выражают соболезнования семьям погибших и желают выздоровления пострадавшим в ходе инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Ижевск прибыла медицинская бригада из 17 человек. Кроме того, еще 18 врачей оперативно приехали из Татарии.

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