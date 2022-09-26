Амстердам, 27 сентября, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Власти Нидерландов увеличат объемы военной помощи киевскому режиму и поддержат введение новых антироссийских санкций, сообщил в своем микроблоге нидерландский премьер-министр Марк Рютте.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Он не стал приводить подробностей. По словам премьер-министра, правительство королевства идет на такие шаги якобы из-за частичной мобилизации в РФ и референдумов по воссоединению с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Рютте призвал усилить изоляцию Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября агентство Reuters со ссылкой на свой источник распространило информацию о том, что правительство Нидерландов поддержит введение потолка цен на российский газ в Евросоюзе.

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