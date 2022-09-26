Токио, 27 сентября, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Токио направило ответный протест в МИД России после задержания во Владивостоке за сбор секретных сведений японского консула Мотоки Тацунори. Об этом 27 сентября сообщает телеканал NHK.

AJC1 Шпионаж

Как следует из материала телеканала, представители японского посольства назвали задержание и допрос консула «крайне прискорбным» и «совершенно неприемлемым» действием, прямо нарушающим Венскую конвенцию. По их словам, посольство Японии направило в МИД России ответный протест.

По информации Центра общественных связей ФСБ, консул Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан сотрудниками ФСБ России по подозрению в осуществлении шпионской деятельности. В момент задержания японский дипломат получал за денежное вознаграждение сведения «ограниченного распространения» об «актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона», а также о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в регионе.

Тацунори, признавший свою вину, был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен в течение 48 часов покинуть Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва выразила Японии протест в связи с деятельностью японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори, задержанного 26 сентября с поличным при получении агентурных сведений.