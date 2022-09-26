Прага, 27 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Чехия в экстренном порядке договорилась с Катаром о торгово-экономическом сотрудничестве. Соответствующее соглашение уже готовят власти этих стран, заявил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Мы одобрили межправительственное соглашение о торгово-экономическом и техническом сотрудничестве с Катаром,. Об этом соглашении договорились в рекордные сроки», — заявил он.

Сикела добавил, что договоренности будут заключены в ходе визита эмира Катара в Прагу. По его словам, эти соглашения необходимы для диверсификации поставок газа в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Чехия получила партию американского сжиженного природного газа по морскому маршруту через Нидерланды. Отмечалось, что Прага арендовала около 30% мощностей терминала СПГ в голландском Эмсхавене.