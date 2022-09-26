Буэнос-Айрес, 27 сентября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Уругвая арестовали Алехандро Астезиано — главу службы безопасности уругвайского президента Луиса Лакалье Поу, сообщает газета El País.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Его обвиняют в подделке документов. В полиции утверждают, что Астезиано с помощью своих знакомых продавал поддельные паспорта гражданам России. Президент страны заявил, что он удивлен всей указанной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября агентство EFE распространило информацию о том, что в Аргентине началось выступление защиты на судебном процессе против обвиняемой в коррупции вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер.