Оломоуц, , 02:05 — REGNUM В городе Оломоуц на северо-востоке Чехии был совершён акт вандализма по отношению к памятнику красноармейцам, установленному сразу после окончания Великой Отечественной войны в знак благодарности советским воинам-освободителям. Об этом со ссылкой на местную полицию вечером 26 сентября сообщает газета Pravo.

Воин-освободитель Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Памятник красноармейцам в Оломоуце находится в собственности города. В настоящее время вандал, распрыскавший из аэрозольного баллончика краску на памятник, разыскивается правоохранителями по подозрению в совершении преступления, квалифицируемого по статье «порча чужого имущества». За это преступление правонарушителю грозит до трёх лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, городской совет столицы Чехии постановил переименовать улицу Конева в Хартигову в честь первого мэра Жижкова (исторической местности в Праге). Улица была названа в 1946 году в честь дважды героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева, командовавшего войсками, освобождавшими столицу Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

В 2020 году власти Праги демонтировали памятник маршалу Коневу, который был установлен на площади Интербригад в районе Прага-6 в 1980 году.

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