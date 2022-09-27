Париж, , 02:04 — REGNUM Визит в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона состоится в начале декабря текущего года. Об этом 26 сентября сообщил телеканал TF1 со ссылкой на Елисейский дворец.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден The White House

Уточняется, что президент Франции отправится в Вашингтон с государственным визитом по приглашению американского лидера Джозефа Байдена. Визит состоится 1–2 декабря текущего года.

В Елисейском дворце отметили, что визит Макрона призван подчеркнуть глубокие и прочные взаимоотношения между США и Францией, основанные на экономических связях, сотрудничестве в области обороны и безопасности, а также на общих демократических ценностях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вашингтоне подтвердили планы президента США принять в Белом доме лидера Франции Макрона.

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