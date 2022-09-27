Минск, , 13:27 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии обновил список лиц, причастных к террористической деятельности. В новой версии перечня появились имена ещё двух белорусов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

Это 39-летний Валерий Зиза из Минска и 31-летний Сергей Лобанок из Минской области. В отношении обоих вступил в законную силу приговор суда о признании их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как сообщало ИА REGNUM, в террористическом списке КГБ насчитывается 915 имëн, из них 174 белоруса. В их числе Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Колесникова.