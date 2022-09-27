Минск, 27 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии обновил список лиц, причастных к террористической деятельности. В новой версии перечня появились имена ещё двух белорусов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Это 39-летнийВалерий Зиза из Минска и 31-летнийСергей Лобанок из Минской области. В отношении обоих вступил в законную силу приговор суда о признании их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 130 УК РБ (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Как сообщалоИА REGNUM, в террористическом списке КГБ насчитывается 915 имëн, из них 174 белоруса. В их числеСветлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Колесникова.