Минск, 27 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции в б. УССР 26 сентября погиб ещë один белорусский наëмник. Об этом сообщает телеграм-канал «Полка Погоня».

Белорусские националисты. 2006

Наëмник имел позывной «Жнец», его имя не сообщается. Он воевал за киевский режим с 2017 года.

Как сообщалоИА REGNUM, представитель министерства обороны России 12 июля заявил, что с начала специальной военной операции в б. УССР из Белоруссии для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыли 208 наëмников. На данный момент известно о гибели как минимум 13 белорусских граждан, воюющих за киевский режим.