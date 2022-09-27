Нью-Йорк, США, , 01:46 — REGNUM Россия готова изучить возможность введения санкций ООН против лидеров банд в Гаити, заявил первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский в ходе выступления в Совбезе ООН.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается предложений по введению адресных санкций в отношении лидеров банд, то мы готовы их рассмотреть», — заявил он.

Полянский добавил, что организованные преступные группировки в Гаити необходимо лишить источников финансирования и свободного перемещения по миру. Тем не менее вопрос влияния санкций на деятельность преступников в Гаити еще необходимо изучить.

Также Полянский подчеркнул, что для урегулирования ситуации в Гаити необходим политический диалог. Он отметил, что необходимо вернуть доверие населения республики к властям страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября протестные акции в Гаити переросли в общенациональный бунт, сопровождающийся массовыми грабежами и насилием. Демонстранты перегородили дороги в республике бетонными блоками, начали жечь покрышки. На улицах столицы республики Порт-о-Пренса происходили инциденты со стрельбой.

Читайте ранее в этом сюжете: Доминиканская Республика закрыла в Гаити посольства и консульства