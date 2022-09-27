Анкара, , 01:46 — REGNUM Двое сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва, который пргремел возле полицейского участка в провинции Мерсин на юге Турции, сообщило турецкое министерство внутренних дел.

Взрыв geralt

Инцидент произошел в муниципалитете Тесе. Подозреваемого в совершении атаки удалось задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в турецком городе Бурса был взорван автобус с тюремными охранниками. 21 апреля в Стамбуле прогремел взрыв рядом со зданием Молодежного фонда в районе Газиосманпаша. Власти страны назвали оба происшествия терактами.

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