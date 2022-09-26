Анкара, 27 сентября, 2022, 01:46 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции получили ранения в результате взрыва, который пргремел возле полицейского участка в провинции Мерсин на юге Турции, сообщило турецкое министерство внутренних дел.

geralt Взрыв

Инцидент произошел в муниципалитете Тесе. Подозреваемого в совершении атаки удалось задержать.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в турецком городе Бурса был взорван автобус с тюремными охранниками. 21 апреля в Стамбуле прогремел взрыв рядом со зданием Молодежного фонда в районе Газиосманпаша. Власти страны назвали оба происшествия терактами.