Вашингтон, 27 сентября, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Бушующий в Карибском море Ураган «Иэн» 26 сентября усилился до второй категории и приближается к западной части Острова свободы. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

По данным метеорологов, «Иэн» находится в Карибском море, примерно в 250 километрах к юго-востоку от крайней западной оконечности Кубы, и со скоростью около 20 км/ч движется на северо-запад. В пределах урагана скорость ветра при порывах достигает 43 м/с.

На кубинском острове Хувентуд, в кубинских провинциях Пинар-дель-Рио и Артемиса объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, президент США Джо Байден 24 сентября подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением тропического шторма «Иэн».

Как сообщало ИА REGNUM, NASA вновь перенесло запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблём Orion к Луне, который планировался на 27 сентября. На этот раз причиной послужил тропический шторм «Иэн», надвигающийся на Флориду.