Москва, 27 сентября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Запрос американскому холдингу Apple Inc с просьбой разъяснить причины удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из магазина мобильных сервисов App Store, направило Минцифры России. Об этом 27 сентября сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.

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«Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании», — указали в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что после получения официального ответа от американской корпорации будет разработан план действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский холдинг VK подтвердил удаление свих приложений из магазина мобильных сервисов App Store. При этом ранее установленные приложения продолжают работать в обычном режиме.