Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Швейцарская финансовая компания Indosuez должна будет выплатить США штраф в размере более $720 258 за нарушение американских санкций, в том числе и тех, что касаются России. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Indosuez является дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole. В американском ведомстве утверждают, что швейцарская компания проводила операции в пользу 17 контрагентов, на которых распространяются санкции.

Ряд этих клиентов, по версии минфина США, находился в Крыму. Речь также идет о нарушении санкций, касающихся Кубы, Ирана, Судана и Сирии.

В Вашингтоне полагают, что Indosuez, используя американскую финансовую системы, помогла таким контрагентам осуществить коммерческие операции на общую сумму, превышающую $1 млн. Кроме того, они смогли приобретать через компанию ценные бумаги Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года США заставили китайскую компанию ZTE выплатить штраф в размере $892 млн за нарушение американских санкций в отношении Ирана.

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