Багдад, , 01:15 — REGNUM Ирак не желает резкого повышения цен на нефть, заявил врио главы иракского минфина Ихсан Абдель Джабер в эфире телеканала Al Ekhbariya.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не хотим резкого повышения цен. Мы вступили в сложный период», — заявил он.

Глава ведомства отметил, что страны ОПЕК+ внимательно отслеживают динамику цен на нефтепродукты и пытаются добиться баланса на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США достигли рекордного уровня по экспорту нефти на фоне антироссийских санкций. По данным американского минэнергетики, нарастить объемы поставок удалось из-за санкций против России.