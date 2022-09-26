Багдад, 27 сентября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Ирак не желает резкого повышения цен на нефть, заявил врио главы иракского минфина Ихсан Абдель Джабер в эфире телеканала Al Ekhbariya.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы не хотим резкого повышения цен. Мы вступили в сложный период», — заявил он.

Глава ведомства отметил, что страны ОПЕК+ внимательно отслеживают динамику цен на нефтепродукты и пытаются добиться баланса на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США достигли рекордного уровня по экспорту нефти на фоне антироссийских санкций. По данным американского минэнергетики, нарастить объемы поставок удалось из-за санкций против России.