Триполи, , 01:14 — REGNUM Не менее пяти человек погибли в ходе столкновений в городе Завийя на западе Ливии, расположенном в 45 километрах от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщила пресс-служба национального управления скорой помощи.

В Ливии European Commission DG ECHO

Сообщается, что столкновения проходили между вооруженными группировками. В ходе боев в городе пострадали гражданские жилые дома, а также автомобили. Ранения получили не менее 13 человек, еще пятеро погибли. Пока политическому руководству в городе удалось начать переговоры по прекращению огня. К настоящему времени столкновения прекратились. При этом ливийские власти пока официально не комментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября председатель парламента Ливии Акила Салеха призвал не поддерживать ливийское правительство. По его словам, действия ливийских властей ведут страну к новой гражданской войне.