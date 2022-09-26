Варшава, 27 сентября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. В Западнопоморском воеводстве Польши 27 сентября состоится торжественная церемония запуска морского газопровода Baltic Pipe, через Данию соединяющего Польшу с норвежскими месторождениями на шельфе Северного моря. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

DS28 Карта газопровода Baltic pipe

Отмечается, что в мероприятии, которое носит символический характер, примут участие премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его датская коллега Метте Фредериксен. Фактическую передачу газа планируется запустить 1 октября.

пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер «С 2015 года польское правительство последовательно реализует политику диверсификации источников и направлений поставок газа. Решение о возобновлении работ по строительству газопровода Baltic Pipe и реализация этого проекта позволяет нам стать независимыми от поставок газа из Российской Федерации».

По словам польского чиновника, Baltic Pipe открывает «новый путь поставок газа непосредственно с норвежского шельфа в Польшу». Помимо этого, норвежский газ таким образом потенциально сможет поступать и «в другие страны Центральной и Восточной Европы».

На полную мощность в 10 млрд куб. м газа в год Baltic Pipe должен выйти с 2023 года. На первоначальном этапе газопровод будет загружен на 30−38% мощности. Польская энергетическая компания PGNiG располагает на шельфе собственными месторождениями. Помимо этого, 23 сентября было объявлено о заключении ею контрактов на поставки 2,4 млрд куб. м газа в год по новому газопроводу с норвежской Equinor.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива польской нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12−15 раз вызвала «лавину отчаянных сообщений» от граждан.