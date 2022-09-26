Москва, 27 сентября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Удаление всех своих сервисов из магазина мобильных приложений App Store подтверждает холдинг VK. Об этом 26 сентября сообщили журналистам в пресс-службе российской компании.

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Пользователи не могут скачать все связанные с социальной сетью «ВКонтакте» приложения. В частности, из магазина App Store пропали сервисы «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», а также сервисы «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

При этом в Google Play приложение «Вконтакте» продолжает работать. Кроме того, отмечается, что все уже установленные пользователем сервисы продолжают работу в обычном режиме.

В пресс-службе компании VK указали, что в американскую компанию Apple был направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию с блокировкой приложений российского холдинга в App Store.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Apple удалила российский картографический сервис 2ГИС, принадлежащий Сбербанку России, из своего магазина мобильных приложений App Store.