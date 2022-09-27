Москва, , 00:38 — REGNUM Список из 195 специальностей в IT и связи, которым положена отсрочка от частичной мобилизации, опубликовало Минцифры России 26 сентября в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Указывается, что в основу списка вошли предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний, список является в целом комплексным отражением структуры их занятости. Отмечается, что перед составлением перечня уточнялось, какое образование есть у профильных специалистов в IT-компаниях и операторах связи, так как в отрасль многие приходят из смежных специальностей в связи с бурным развитием IT и связи.

Поясняется, что само по себе наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи не даёт права на освобождение от частичной мобилизации. Помимо этого, специалист должен «выполнять критически важные функции».

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учетом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок», — сказано в сообщении Минцифры России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в армии в первую очередь нужны технические специалисты.

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