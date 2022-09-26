Ченнаи, Индия, 27 сентября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. В Индию прибыл танкер Katsuyama с грузом растительного масла с территории бывш. УССР, временно контролируемой нацистским киевским режимом. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 21:10 мск 26 сентября.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

В настоящее время Katsuyama ожидает швартовки на якорной стоянке, примерно в трёх с половиной морских милях от порта Ченнаи.

Выход танкера Katsuyama с 21 тыс. тонн подсолнечного масла из порта Черноморск, расположенного на территории бывш. УССР, временно контролируемой нацистским киевским режимом, 1 сентября был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, СКЦ одобрил выход из портов на территории бывш. УССР ещё пяти судов с продовольствием в рамках реализации «продуктовой сделки».