Прага, 27 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Увеличение потока нелегальных мигрантов заставило власти Чехии временно вернуть пограничный контроль на границе со Словакией, заявил журналистам 26 сентября чешский премьер-министр республики Петр Фиала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Речь идет о противостоянии попыткам проникновения в республику беженцев из стран Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на юго-востоке Болгарии было введено чрезвычайное положение из-за наплыва нелегальных мигрантов. Ограничения коснулись Бургасской, Ямболской и Хасковской областей, расположенных у границы с Турцией и Грецией.