Одесса, Бывш. УССР, , 13:06 — REGNUM В результате спецоперации СБУ в Одессе задержаны участники грузинской организованной преступной группы «Антимоз», сообщает 26 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Арест U.S. Air Force

По официальной информации, они вымогали деньги у местных бизнесменов и жителей, а в случае отказа платить угрожали им расправой. Члены преступной группы также участвовали в похищениях и пытках людей с целью получения выкупа. Полученные таким образом деньги использовались для наполнения «воровских касс».

По данным следствия, члены банды пытались вымогать $200 000 долларов у одесского предпринимателя.

В общей сложности были задержаны трое лидеров преступной группировки. Во время обыска в их домах правоохранители обнаружили различные виды оружия, которые были направлены на экспертизу.

Группировка была организована криминальным авторитетом Антимозом Кухилавой. Он родился в Грузии в 1956 году и в 1975 году получил статус «вора».

Около 10 лет назад он был задержан в Киевской области и депортирован в Грузию, откуда позже уехал в Турцию. По данным правоохранителей, Кухилава оказывал серьёзное криминальное влияние на территорию Одесской области.

Он также находился в санкционном списке Совета национальной безопасности киевского режима, и ему был запрещен въезд на территорию бывш. УССР. В сентябре сообщалось, что Кухилава скончался в Турции.