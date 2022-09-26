Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 сентября снижением. Меньше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 329,60 пункта (1,11%), до уровня 29 260,81 пункта. S&P 500 подешевел на 38,19 пункта (1,03%), до уровня 3655,04 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 65,00 пункта (0,60%), до уровня 10 802,92 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,41 (4,05%), до уровня $76,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне повышения процентной ставки и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

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