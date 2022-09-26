Богота, 26 сентября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Колумбия и Венесуэла вновь открыли общую границу по прошествии трёх лет после разрыва отношений. Об этом сообщил 26 сентября президент Колумбии Густаво Петро.

Венесуэла

«Пусть открытие границы станет новостью о процветании для Колумбии, Венесуэлы и всей Америки», — написал он на своей странице в Twitter после церемонии открытия границы.

Петро выразил уверенность в том, что данное решение поспособствует экономическому росту обеих стран, а впервую очередь — положительно скажется на жителях приграничных регионов.

Напомним, Колумбия и Венесуэла разорвали отношения в 2019 году после того, как Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом страны. Пришедший к власти в августе 2022 года новый президент Колумбии Густаво Петро объявил о намерении восстановить связи между двумя странами.