Бухарест, 26 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. 26 сентября национальная сборная Румынии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 разгромила команду Боснии и Герцеговины. Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Ailura Миралем Пьянич

Забитыми мячами в состав хозяев отметились Деннис Ман (38’ Никушор Банку), Георге Пушкаш (73’ Никушор Банку, 86’ Камора) и Алин Рациу (79’ Никушор Банку). Единственный гол Боснии и Герцеговины на 77-й минуте встречи забил форвард «Интера» Эдин Джеко после передачи Амар Дедича.

Сборная Румынии, одержав вторую победу и набрав семь очков, завершила групповую стадию на четвертой позиции. Сборная Боснии и Герцеговины с 11-ю очками заняла первое место.