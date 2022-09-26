Скопье, , 23:50 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni опубликовало материал о положении на рынке молочной продукции в стране. Несмотря на то, что цены на молоко и молочные продукты на прилавках супермаркетов продолжают стремительно расти, непосредственные производители, то есть фермеры бедствуют на грани выживания.

Фермер © ИА REGNUM

Дистрибьюторы закупают коровье молоко по цене 24-25 денаров (стоимость рубля и денара почти одинакова) за литр, а продают по цене от 70-95 денаров за литр.

При этом выплаты субсидий производителям откладываются уже два года, а налог взимается ежемесячно, а не ежегодно, как раньше.

Такая же ситуация с сыром и творогом, розничная цена которых на рынке колеблется от 600 до 850 денаров, в то время как фермеры вынуждены продавать продукт по цене 400 денаров за кг. В довершение невзгод хозяйственников, дистрибьюторы продолжают требовать от фермеров снижения цены.

«Я продаю творог за 400 динаров, а потребитель все еще думает, что это дорого. Молодцы, они могут продержаться еще год или два с таким настроем, но если такая же ситуация сохранится в этом году и не будет предпринято никаких действий, мы сдадимся. На доходы от 12 коров, которых я держал, я отправил своих детей в школу и университет, и теперь я не могу оплатить счета и покупать корм для скота», — поделился переживаниями Зоран Мачевски, фермер из села Робова.

Разведение коров и овец с каждым годом становится все более убыточным, жалуются животноводы, что также приводит к уменьшению поголовья.

За последние 5 лет половье крупного рогатого скота в Северной Македонии сократилось примерно на 30 тысяч голов, при этом 70% коровьего молока производится на небольших семейных фермах.

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