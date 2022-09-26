Тбилиси, , 23:44 — REGNUM Сборная Грузии по футболу в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала минимальную победу над сборной Гибралтара со счетом 2:1. Встреча проходила 26 сентября в Гибралтаре на стадионе «Виктория».

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Забитыми мячами в составе гостей отметились Хвича Кварацхелия (19’ пенальти) и Георгий Цитаишвили (49’ Анзор Меквабишвили). Единственный гол хозяев на 75-й минуте встречи забил 22-летний защитник «Блэкберна» Лу Эннсли.

Составы команд:

Гибралтар: Банда, Вайсман (Сарджент, 73’), Оливеро, Чиполина, Лопеш, Бритто (Чиполина, 84’), Эннсли, Ронан (Стич, 63’), Торилья (Морган, 84’), Касьяро, Уокер.

Грузия: Лория (Мамардашвили, 46’), Какабадзе, Хочолава, Кашия, Лобжанидзе (Лочошвили, 89’), Азаров (Давиташвили, 60’), Кварацхелия (Казаишвили, 72’), Меквабишвили, Квекввескири, Цитаишвили, Зивзивадзе (Микотадзе, 60’).

На данный момент сборная Грузии с пятью победами и 16-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Гибралтара, набрав лишь одно очков, осталась на последней позиции.