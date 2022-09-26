Лондон, , 23:43 — REGNUM 26 сентября в Лондоне не стадионе «Уэмбли» сборная Англии по футболу в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграла вничью со сборной Германии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Кай Хаверц Fuguito

Забитыми мячами в составе гостей отметились Илкай Гюндоган (52’ пенальти) и Кай Хаверц (67’ Тимо Вернер, 87’ Серж Гнабри). Голы сборной Англии забили Люк Шоу (72’ Рис Джеймс), Мейсон Маунт (75’ Букайо Сака) и Харри Кейн (83’ пенальти).

Составы команд:

Англия: Поуп, Джеймс, Стоунс (Уокер, 37’), Магуайр, Шоу, Дайер, Райс, Беллингем (Хендерсон, 90’), Фоден (Сака, 66’), Стерлинг (Маунт, 66’), Кейн.

Германия: тер Штеген, Керер, Шлотербек, Зюле, Раум (Госенс, 68’), Киммих, Гюндоган, Мусиала (Мюллер, 79’), Хофманн (Вернер, 46’), Сане (Гнабри, 68’), Хаверц (Белла-Котчап, 90’).

Сборная Англии, одержав первую победу в сезоне и набрав пять очков, завершила групповой этап на последней четвертой позиции в турнирной таблице Лиги наций УЕФА. Сборная Германии с шестью очками осталась на третьем месте.