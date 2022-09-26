Будапешт, 26 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. 26 сентября в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» национальная сборная Венгрии в матче шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 потерпела поражение от сборной Италии со счетом 0:2.

(сс) Clément Bucco-Lechat Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии

Забитыми мячами в составе команды Роберто Манчини отметились Джакомо Распадори и Федерико Димарко (52’ Брайан Кристанте). Желтые карточки получили Франческо Ачерби, Адам Салаи и Аттила Фиола. Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Составы команд:

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Фиола, Орбан, Керкез (Газдаг, 57’), Него (Болла, 75’), Надь (Стайлс, 46’), Шобослаи (Кляйнхайслер, 85’), Шафер, Салаи (Адам, 75’).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо (Маццокки, 90’), Толои, Димарко, Ачерби (Бастони, 46’), Бонуччи, Жоржиньо (Побега, 73’), Кристанте, Барелла, Распадори (Скамакка, 72’), Ньонто (Габбьядини, 66’).

Сборная Италии, одержав третью победу и набрав 11 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице группы Лиги наций. Сборная Венгрии с десятью очками опустилась на вторую позицию.