Нальчик, 26 сентября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Нальчике произошел взрыв бытового газа, от которого пострадали два человека, сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

(сс) Focuk Вид на город Нальчик

Взрыв произошёл вечером в здании автосервиса. На данный момент известно, что взорвался газовый баллон.

ГУ МЧС сообщает, что здание было частично разрушено, двое мужчин получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

Причины и подробности происшествия выясняются.