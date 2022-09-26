В Нальчике два человека пострадали от взрыва бытового газа
Нальчик, 26 сентября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Нальчике произошел взрыв бытового газа, от которого пострадали два человека, сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).
(сс) Focuk
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Взрыв произошёл вечером в здании автосервиса. На данный момент известно, что взорвался газовый баллон.
ГУ МЧС сообщает, что здание было частично разрушено, двое мужчин получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
Причины и подробности происшествия выясняются.