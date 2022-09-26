Тирана, , 23:37 — REGNUM В Колумбии 26 сентября задержан разыскиваемый Международной уголовной полицией Интерпол уроженец Албании Дениз Сабри Клирономи (Флёрою).

Албания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, преступник был известен как «Гучи». Полицейские опознали его по татуировке на левой руке. Албанца обвиняют в торговле и эксплуатации несовершеннолетних, торговле оружием и наркотиками.

Мужчина скрывался от стражей порядка около семи месяцев, поймать его не удавалось из-за постоянной смены места жительства.

Арест был произведен в квартире в Барранкилье, в течение недели «Гучи» не показывался даже в окне. Теперь преступник ожидает экстрадиции в тюрьме строгого режима в Боготе.

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