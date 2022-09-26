Тирана, 26 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В Колумбии 26 сентября задержан разыскиваемый Международной уголовной полицией Интерпол уроженец Албании Дениз Сабри Клирономи (Флёрою).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, преступник был известен как «Гучи». Полицейские опознали его по татуировке на левой руке. Албанца обвиняют в торговле и эксплуатации несовершеннолетних, торговле оружием и наркотиками.

Мужчина скрывался от стражей порядка около семи месяцев, поймать его не удавалось из-за постоянной смены места жительства.

Арест был произведен в квартире в Барранкилье, в течение недели «Гучи» не показывался даже в окне. Теперь преступник ожидает экстрадиции в тюрьме строгого режима в Боготе.