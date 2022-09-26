Вашингтон, , 23:34 — REGNUM В Сеть выложили тизер четвёртого сезона сериала «Ты». Об этом сообщил портал Film.ru 26 сентября.

Пенн Бэджли Цитата из тизера т/с «Ты»

В ролике зрителям показывают переехавшего в Лондон (Великобритания) Джо Голдберга (Пенн Бэджли), а также других героев новых эпизодов. Премьера четвёртого сезона намечена на 2023 год.

Напомним, четвёртый сезон «Ты» будет состоять из двух частей. Первые пять серий станут доступны 10 февраля 2023 года, а остальные пять выйдут ровно через месяц — 10 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ана де Армас рассказала о съёмках в откровенных сценах в кино