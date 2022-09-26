Тирана, , 23:35 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 26 сентября прокомментировал протест бывших учеников закрытой по указу правительства Албании школы Мехмет Акиф Эрса.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети Рама призвал бывших учеников школы выразить протест против владельцев, продавших здание школы. По официальной версии, причиной закрытия школы стало то, что в ее руководстве продали здание и перенесли деятельность в другое место, не получив разрешения.

Акция протеста учеников школы Мехмет Акиф Эрса прошла утром 26 сентября. Ученики держали в руках медали и другие символы высоких академических результатов и выступали против решения правительства закрыть школу. Считается, что подлинной причиной санкций правительства стало указание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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