Донецк, , 23:33 — REGNUM Явка избирателей Донецкой Народной Республики на референдум о воссоединении с Россией за четыре дня достигла отметки 86,89%, сообщил вечером 26 сентября журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

«Сделано в ДНР» Александр Погожев © ИА REGNUM

Он уточнил, что за первые два дня проголосовали 55,05% избирателей.

При этом, по данным посла ДНР в Москве Ольги Макеевой, около 236 тыс. граждан Донецкой Народной Республики голосовали на референдуме, находясь на территории России.

Напомним, в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской области с 23 по 27 сентября проводятся референдумы о воссоединении регионов с Россией.