Сыктывкар, 26 сентября 2022, 23:26 — REGNUM Офицер спецназа ВДВ из Коми Дмитрий Рубан, получивший ранение в ходе СВО, награжден орденом Мужества, сообщил в соцсетях глава республики Владимир Уйба.
«Офицеру спецназа ВДВ, уроженцу Сосногорска Дмитрию Рубану вручили орден Мужества! Он удостоился этой награды во второй раз. Первый орден получен им за выполнение боевых задач в Сирии. Также он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в борьбу с терроризмом. Хочу пожелать Дмитрию скорейшего полного выздоровления и возвращения в строй», — написал чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят деньги на экипировку мобилизованных в Вооруженные силы РФ.