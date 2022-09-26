Сыктывкар, 26 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Офицер спецназа ВДВ из Коми Дмитрий Рубан, получивший ранение в ходе СВО, награжден орденом Мужества, сообщил в соцсетях глава республики Владимир Уйба.

Никита Третьяков Орден Мужества

«Офицеру спецназа ВДВ, уроженцу Сосногорска Дмитрию Рубану вручили орден Мужества! Он удостоился этой награды во второй раз. Первый орден получен им за выполнение боевых задач в Сирии. Также он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в борьбу с терроризмом. Хочу пожелать Дмитрию скорейшего полного выздоровления и возвращения в строй», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми выделят деньги на экипировку мобилизованных в Вооруженные силы РФ.