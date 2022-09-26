Тирана, 26 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Эди Рама 26 сентября в интервью для американского издания The Washinton Post прокомментировал разрыв дипломатических отношений между Албанией и Ираном. Напомним, 8 сентября Албания разорвала дипотношения с Ираном, обвинив его в кибератаках 15 июля после публикация доклада специалистов Microsoft.

tomislav medak Эди Рама

Албанский политик подчеркнул, что правительство Албании рассмотрит вопрос о восстановлении отношений с Ираном, «только когда Иран будет свободен». Рама отметил, что в Албании ожидают новых кибератак со стороны Ирана.

По словам главы правительства Албании, хакеры планировали уничтожить 95% государственных онлайн-сервисов Албании.