Мадрид, 26 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Кубино-испанская актриса Ана де Армас поделилась впечатлениями от съёмок в секс-сценах в фильме «Блондинка» Эндрю Доминика. Её слова приводит издание Entertainment Weekly.

Кадр из трейлера Анна де Армас в фильме «Блондинка» режиссёра Эндрю Доминика

«Людям труднее смотреть эти сцены, чем мне было их снимать, потому что я понимала, что делаю, и чувствовала себя очень защищённой. Я не чувствовала себя эксплуатируемой, потому что контролировала ситуацию. Я приняла это решение. Я знала, что это за фильм, в котором снимаюсь. Я доверял своему режиссёру. Я чувствовала, что нахожусь в безопасной обстановке. У нас были сотни бесед об этих сценах. Все испытывали глубокое уважение к фильму, который мы снимали. И в этом смысле у меня не было страха», — заявила актриса. В то же время де Армас не отрицает, что подобные сцены были «действительно тяжёлыми», хотя она и не чувствовала себя некомфортно.

Напомним, премьера «Блондинки» намечена на 28 сентября. Картина выйдет с возрастным рейтингом NC-17 и будет доступна для просмотра лицам старше 17 лет.