Запорожье, Бывш. УССР, 26 сентября 2022, 23:20 — REGNUM Киевский режим жёстко пресекает возможность въезда в освобожденную часть Запорожской области, сообщил 26 сентября журналистам лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Административное деление б. УССР
Административное деление б. УССР
Sven Teschke

Он отметил, что такие действия предпринимаются для того, чтобы люди не смогли принять участие в проходящем референдуме о воссоединении с Россией.

«[Киевский режим] на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Напомним, в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской области 23 сентября начались референдумы о воссоединении регионов с Россией.

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