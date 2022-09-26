Запорожье, Бывш. УССР, , 23:20 — REGNUM Киевский режим жёстко пресекает возможность въезда в освобожденную часть Запорожской области, сообщил 26 сентября журналистам лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он отметил, что такие действия предпринимаются для того, чтобы люди не смогли принять участие в проходящем референдуме о воссоединении с Россией.

«[Киевский режим] на контрольно-пропускных пунктах, около линии соприкосновения, намеренно создает дополнительные трудности для местных жителей и блокирует въезд в освобожденную часть Запорожской области, чтобы люди не могли принять участие в референдуме», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Напомним, в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской области 23 сентября начались референдумы о воссоединении регионов с Россией.

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