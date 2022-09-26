Симферополь, , 23:14 — REGNUM Домой вернулись около 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации в Крыму, заявил 26 сентября глава службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко в эфире «Крым 24».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Виктор Фесенко «Потому что их привезли, а они показали документы: по возрасту не проходят».

В первый день от призыва в рамках частичной мобилизации освободили около 300 человек, во второй — 12. «То есть порядка 400 человек освободили от призыва по мобилизации. Уже на местах — после их призыва», — сказал Фесенко.

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