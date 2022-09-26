Мадрид, 26 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» вернет 23-летнего испанского атакующего полузащитника Браима Диаса, выступающего в текущем сезоне за «Милан» на правах аренды, на замену Марко Асенсио, который покинет «сливочных» после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 26 сентября сообщает издание Mundo Deportivo.

Werner100359 Браим Диас

По информации источника, соглашение между 23-летним Диасом и «Миланом» рассчитано до конца июня 2023 года. У «россонери» есть опция выкупа игрока за 22 миллиона евро, однако «Реал» может перевыкупить футболиста за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Браим Диас принял участие в семи матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.