Ижевск, 26 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности. Об этом заявил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, прибывший в Ижевск после стрельбы в школе №88.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Он подчеркнул, что все регионы округа готовы оказать Удмуртии всю необходимую помощь.

Вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и главой Удмуртии Александром Бречаловым полпред принял участие в совещании, которое провел глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Также состоялось совещание, посвященное усилению мер безопасности в учебных учреждениях. Оно началось с минуты молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска №88 погибли, по последним данным СК России, 17 человек, еще 24 — были ранены. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве более чем двух лиц общеопасным способом и о хранении и ношении оружия. В Удмуртии с 26 по 29 сентября объявлен траур.

Ранее министр здравоохранения России говорил, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них трое детей — в критическом.

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