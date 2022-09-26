Вашингтон, 26 сентября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон рассказала о снижении своей востребованности в киноиндустрии. Её слова приводит портал IndieWire.

Gage Skidmore Шарлиз Терон

«Я там, где должна быть. Ещё больше работы не добавит мне славы. Я никогда не окажусь на одном уровне с Ким Кардашьян. Мне кажется, так было изначально», — заявила Терон. Актриса также добавила, что ей стало труднее получать финансирование на различные фильмы, что тоже свидетельствует о снижении её значимости в кинематографе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Шарлиз Терон рассказала, как чуть не вышла замуж в период пандемии. По словам актрисы, у неё были «очень глубокие отношения», которые не перешли на новый уровень из-за её нежелания вступать в брак.